Basquete: Catanduva lidera o Nacional O Celt/Catanduva derrotou, nesta quinta-feira, o Wimpro/Guarulhos por 75 a 65, na Grande São Paulo, e assumiu provisoriamente a liderança isolada do Nacional Feminino de Basquete. Com nove pontos (quatro vitórias e apenas uma derrota), o time do interior paulista ultrapassou o Santo André, que está com oito pontos (quatro vitórias e nenhuma derrota). A equipe do ABC paulista pode reconquistar o primeiro lugar nesta sexta-feira, quando será completada a quinta rodada da competição. No entanto, a missão será difícil, já que o adversário será Ourinhos, fora de casa. Os outros dois jogos serão Sport Recife x São Bernardo/Metodista e Unimar/Marília x Limpol/São Caetano.