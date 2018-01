Basquete: Chuí treina no Vasco O ala Chuí, ex- seleção brasileira e Franca, está realizando seu primeiro treinamento na equipe de basquete do Vasco. O jogador acertou ontem sua transferência para o clube carioca e é o mais novo reforço do time do técnico Hélio Rubens. A previsão é a de que ele atue pela primeira vez com os novos companheiros, amanhã, contra o Comary, durante a primeira rodada do Campeonato Estadual. Além do técnico Hélio Rubens, Chuí já atuou com outros jogadores vascaínos, dentre eles, o armador Helinho, além dos pivôs Sandro Varejão e Mike Hinggins. Na ocasião, eles conquistaram o título de campeão brasileiro em 1999, pelo Franca.