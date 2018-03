Basquete: Cintia Luz vai jogar na França A armadora brasileira Cintia Luz vai jogar na equipe de basquete do Roubaix, da primeira divisão da França. Aos 32 anos, a brasileira vai substituir a armadora Christèle Mijoule, que estará fora do campeonato por pelo menos um mês por conta de uma contusão no cotovelo. O último clube de Cintia foi o Rivas, da segunda divisão espanhola.