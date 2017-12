Basquete: COC abre playoff em casa O COC/Ribeirão Preto inicia nesta terça-feira, às 18h30, no Ginásio da Unicoc, a disputa do playoff da fase quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Basquete Masculino. O adversário é o venezuelano Cocodrilos, com transmissão pela ESPN Brasil. O Cocodrilos classificou-se na etapa anterior no grupo do Unimed/Franca, eliminado pelo equatoriano Mavort. O playoff será disputado em melhor de três partidas. O técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, admite que não viu gravações de jogos da equipe da Venezuela, mas diz que, com as informações passadas pelo colega Daniel Watfy, do França, sabe como vencer. "Já sei como eles jogam", comentou Lula. "É ponto pacífico que temos de sair com a vantagem daqui", avisa Lula, lembrando que o adversário poderá fazer em casa um eventual jogo de desempate. O treinador exige uma marcação forte, especialmente sobre os dois norte-americanos: o armador Tedd Dupa (bom arremessador de três pontos) e o pivô Ike. O ponto fraco da equipe venezuelana é a defesa, segundo Lula, ?lenta e marca mal?. O COC inicia a partida com Nézinho, Renato, Alex, Gilherme e Rodrigo Bahia. Se seguir adiante, o COC enfrentará o Vasco (que eliminou o paraguaio São José por 2 a 0) nas semifinais. Na primeira fase, em Ribeirão Preto, o COC ficou em segundo em seu grupo, atrás do argentino Estudiantes de Olavarria, o atual campeão da Liga Sul-americana.