Basquete: COC aguarda adversário da final Com a vitória sobre o Universo/Minas, por 96 a 90, ontem, no Ginásio da Cava do Bosque, o COC/Ribeirão venceu o play-off por 3 a 1 e garantiu a vaga na final do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino - aguarda apenas o adversário, Unit/Uberlândia ou Ajax/Universo, de Goiânia, que jogam nesta noite. O técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, deu folga ao elenco hoje e amanhã retoma os treinos, visando o primeiro confronto decisivo, na quinta-feira. "Agora vamos fazer treinamentos de manutenção, arremessos e muita conversa", diz Lula, também técnico da seleção brasileira. Será a sua segunda final do Brasileiro pelo COC, já que em 2001 enfrentou o Vasco, que levou o título vencendo a série por 3 a 0. Daquele elenco, quatro são remanescentes: o armador Nezinho, os alas Renato e Alex e o pivô Tiagão. "O time atual está mais maduro do que aquele", compara Lula, lembrando ainda que o Vasco venceu as partidas nos detalhes. "E naquela época o COC estava começando o trabalho atual, enquanto o Vasco estava no auge." Essa será a terceira final do COC, que, em 1998, perdeu, de virada, por 3 a 2, para Franca - mas, pelo regulamento daquela competição, não pôde jogar os três jogos decisivos que tinha direito na Cava do Bosque, mas sim em Araras. Lula não escolhe o adversário da decisão. "Estamos juntando os dados do futuro adversário e fazendo um planejamento tático, para mostrar os gráficos aos jogadores, municionando-os ao máximo, mas a nossa atuação dependerá 80% do próprio time e somente 20% do rival", avisa o treinador, que considerou a semifinal, contra o Minas, equilibrada. "Foram jogos bem disputados e anormal seria alguém vencer a série por 3 a 0", diz ele. O técnico Lula comenta que levou um susto na partida que classificou seu time. Primeiro, um dos árbitros marcou uma falta técnica contra Renato, após o ala fazer uma cesta. Depois, um torcedor lançou uma sandalha na quadra, o que originou outra falta técnica contra a equipe ribeirão-pretana. Isso quase causou a virada do Minas nos minutos e segundos finais, gerando tensão num jogo que parecia que seria decidido com facilidade. O treinador disse que não tem como controlar a atitude de um, entre cerca de 3 mil torcedores. De qualquer forma, independente do adversário na final, o título será inédito para o vencedor. Dos quatro finalistas, apenas o COC disputou finais. Se o Ajax se classificar, Sandro Varejão e Rogério Klafke, que jogavam pelo Vasco em 2001, enfrentariam novamente o COC numa final.