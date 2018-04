Basquete: COC estréia nesta terça O COC/Ribeirão Preto, que conquistou o título paulista no dia 18, estréia amanhã, às 20 horas, no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, em casa, no Ginásio da Unicoc, contra o Londrina. O técnico Lula, que terá quatro reforços (Álvaro, Guilherme, Lucas e Márcio), acredita que sua equipe só terá entrosamento a partir da quinta rodada, após o carnaval. "Vou definir uma nova base nesse período, já que não vamos parar de treinar durante o carnaval", disse Lula. O Londrina vem de derrota para a Uniara, que, em Araraquara, volta a jogar amanhã, no mesmo horário. Dessa vez o time dirigido por Tom Zé terá pela frente A Hebraica, de São Paulo. Os outros seis jogos da segunda rodada são: Flamengo x Campos/RJ, São Caetano x Bandeirante (SC), Uberlândia x Tilibra/Bauru, Ajax (GO) x Fluminense, Corinthians (RS) x Vasco e Minas x Valtra/Mogi. A Unimed/Franca, que perdeu para o Minas ontem, folga nesta terça-feira.