Basquete: COC mantém invencibilidade O COC/Ribeirão Preto manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista Masculino de Basquete ao derrotar na noite desta quarta-feira o Hebraica/Blue Life por 93 a 70 (57 a 33), em partida realizada no ginásio da Hebraica, em São Paulo. Os destaques da partida foram Paulinho Teixeira e Bruno Mortari (ambos da Hebraica/Blue Life), com 18 pontos cada um, e Alex (COC/Ribeirão), com 24 pontos. A 29ª e penúltima rodada da primeira fase teve ainda mais seis partidas nesta quarta. Jogando em Araquara, o Uniara/Fundesport superou o São Caetano por 83 a 80. O Franca conseguiu a sua reabilitação ao vencer o Espéria/Celkit, mesmo jogando em São Paulo (SP), por 96 a 71. O Winner/Limeira, por sua vez, bateu o Paulistano/Siteseeing, 126 a 104 e o Leitor/Casa Branca deu mais um passo importante na luta pela classificação ao derrotar o Corinthians/Santo André, em Casa Branca, por 106 a 73. Atuando em Santos, a Unisanta passou pelo Rio Pardo/Maga 113 a 90 e, fechando a rodada, o Pinheiros venceu o clássico da Capital ao bater o Palmeiras, no ginásio do Palestra Itália por 83 a 79.