Basquete: COC perto da decisão Uma vitória separa o COC/Ribeirão Preto da vaga na decisão do título de campeão paulista de basquete masculino da temporada 2001/2002 - o time vence a série melhor-de-cinco por 2 a 1. O Tilibra/Copimax, de Bauru, precisa provocar o empate e levar a semifinal para o quinto jogo. O quarto jogo será nesta terça-feira, às 20 horas, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Embora a preocupação do técnico Aluísio Xavier, o Lula, de Ribeirão, seja com o Paulista, a diretoria do time negocia com o Pinheiros para ter os reforços de Guilherme Giannoni, Lucas e Márcio no Campeonato Nacional, a partir do dia 27. "Uma vitória nossa fecha a série e trabalho com essa realidade porque em um playoff tenho de pensar a situação de cada jogo. É uma série equilibrada, ganhamos e perdemos dentro e fora de casa e, mesmo sendo em Bauru, vou jogar para ganhar." Essa é a determinação de Lula, que vai escalar Nezinho, Alex, Renato, Tiago e Michel por Ribeirão. O time de Jorge Guerra, o Guerrinha, é experiente, com jogadores como Vanderlei, o cestinha do Paulista, com média de 22 pontos por jogo, e o pivô Josuel - o atleta em atividade que mais partidas fez no Nacional (318 jogos em 12 campeonatos). "O equilíbrio emocional vai ser importante para um time jovem como o meu", afirmou Lula. O técnico pretende usar os ensinamentos da psicóloga Regina Brandão e os exercícios de mentalização, na vitória, e no que o grupo terá de fazer para isso, inclusive no sistema tático. "Quero uma equipe atenta na defesa, provocando o erro do adversário."