Basquete: COC vence a 1ª do playoff O COC/Ribeirão venceu o primeiro jogo da série melhor-de-três das quartas-de-final da Liga Sul-americana de Basquete Masculino. Na noite desta terça-feira, a equipe brasileira venceu o venezuelano Cocodrilos por 107 a 104. Com esse resultado, o COC está a uma vitória da semifinal. A próxima partida do playoff está marcada para o dia 26 e um eventual terceiro jogo será realizado no dia seguinte - ambos na Venezuela. Se passar pelo Cocodrilos, o time de Ribeirão Preto fará a semifinal contra o Vasco da Gama, o que garantiria pelo menos uma equipe brasileira na final da Liga. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, pede seriedade à equipe na segunda partida do playoff. "O Cocodrilos demonstrou qualidade e vai dificultar muito o nosso trabalho", comentou ele, destacando o bom trabalho dos dois norte-americanos e do jogador de Ilhas Virgens , quer atuam no time venezuelano. O esquema tático do COC também deverá mudar um pouco. Lula preferiu adotou esquema com apenas um pivô, um armador e três alas. "Deverei fortalecer o rebote da equipe no jogo da Venezuela", adiantou o técnico, que nesta quarta voltou a treinar seu time, pois há a necessidade de readaptar os jogadores à bola usada no Campeonato Brasileiro, que é a da Penalty - a usada na Liga Sul-americana é da Spalding. "A Spalding é melhor e mais fácil de adaptação", disse Lula. Antes de pensar na Liga Sul Americana, o COC/Ribeirão inicia preparação para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a quinta colocação. Na sexta-feira, enfrenta o Flamengo no Rio. No domingo, recebe o Minas. O líder da competição é a Uniara (um jogo a mais que os demais). O Vasco (classificado para as semifinais da Liga Sul-americana e esperando o vencedor de COC e Cocodrilos) é o segundo colocado, seguido pela Unit/Uberlândia e Tilibra/Bauru.