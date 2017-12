Basquete colhe frutos de trabalho austero O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, está no comando do COC/Ribeirão Preto desde 2000. Antônio José Paterniani, o Tonzé, montou o projeto e orienta a equipe da Uniara/Araraquara desde 2001.O ex-jogador Zanon assumiu o Winner/Limeira em 2002. Os times de Ribeirão Preto, Limeira e Araraquara ocupam, respectivamente, as três primeiras posições no Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Lula, que também é técnico da seleção masculina, acha que isso não é coincidência. "Apenas mostra que, no basquete, o trabalho a longo prazo é o que dá resultado. A boa campanha de hoje é reflexo do que se fez no passado." O time de Lula enfrenta neste domingo a Uniara, em Araraquara, às 18 horas. No mesmo horário, em São Paulo, jogam Paulistano/Dix Amico/UniFMU e Liberty Seguros/Casa Branca. "É uma partida vital. Se ganharmos essa e as três em casa das seis que ainda nos restam, só Limeira poderá nos alcançar", calcula Lula. Os oito primeiros classificados ao final de 12 rodadas avançam para o playoff e brigam por uma das seis vagas do Estado de São Paulo no Campeonato Nacional. O COC lidera o torneio, com 27 pontos (12 vitórias e 3 derrotas), seguido pelo Winner/Limeira, com 26 (11-4) e a Uniara/Araraquara, com 25 (10-5). O equilíbrio dá o tom ao torneio e três equipes estão empatadas em quarto lugar (8-7): Corinthians/UMC/Mogi, Databasket/São Bernardo e Paulistano/Dix Amico/UniFMU. O Conti/Assis e o Liberty Seguros/Casa Branca dividem a oitava colocação (7-8), seguidos por São Caetano (5-10), XV de Piracicaba (4-11) e Hebraica (2-13). Feminino - O quinteto titular da Unimed/Americana, que neste domingo enfrenta o Sírio Black&Decker, de Uberaba, às 17 horas, na abertura do returno do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, terá as laterais Cíntia Luz e Lílian, a armadora Cristina e as pivôs Ega e Geisa. Será a primeira partida da pivô norte-americana Danielle McCulley no Centro Cívico de Americana. Depois de uma semana de treinos, Americana quer manter a invencibilidade de sete rodadas.