Basquete: começa o Infanto-Juvenil Começa amanhã em Porto Alegre, o 20.º Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino de Basquete, com as oito melhores seleções do País: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Maranhão no Grupo A e Rio, São Paulo, Minas Gerais e Ceará no B. As duas primeiras colocadas de cada chave classificam-se às semifinais e os vencedores fazem a final no domingo.