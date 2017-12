Basquete: começam semifinais do Paulista Começam nesta terça-feira as semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, em séries melhor-de-cinco jogos. Santo André recebe a Unimed/Americana, às 20h. Na quarta-feira, às 18, no ABC, será a vez de São Caetano e Pão de Açúcar/Ourinhos se enfrentarem pela vaga na final.