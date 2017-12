Basquete comemora 70 anos com ídolos A Confederação Brasileira de Basquete comemora 70 anos numa festa amanhã, no Rio. Serão homenageados atletas de várias gerações, dentre eles os bicampeões mundiais, no Chile (59) e Brasil (63), Amaury Passos, Jatyr Schall, Rosa Branca e Wlamir Marques; as campeãs mundiais, na Austrália (94) e medalhistas olímpicas Hortência, Janeth e Paula. A lista de homenagens inclui os medalhistas olímpicos dos Jogos de Londres (48), Roma (60) e Tóquio (64) e medalhistas mundiais, dentre eles Marcel e Oscar Schmidt, Nilza e Norminha.