Basquete: Corinthians abre 2 a 1 nos play-offs Com 22 pontos do cestinha Murilo, o Corinthians venceu o Campos por 77 a 66, neste domingo à tarde em Mogi das Cruzes, na terceira partida das quartas-de-final do Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2004. Com a vitória, a equipe paulista lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 1. O próximo confronto entre as equipes será na sexta-feira (21) em Campos. Se o Corinthians vencer, fecha a série e avança para as semifinais. ?Campos não teve agressividade, deixando o adversário jogar solto. Nos play-offs, qualquer descuido pode ser fatal. Vamos trabalhar bastante esta semana, para consertarmos os nossos erros. E principalmente, para tentarmos a reabilitação na próxima sexta-feira em casa?, disse o técnico de Campos, Jorge Guerra, o Guerrinha. Ainda neste domingo jogam Flamengo x COC/Ribeirão, no ginásio do Tijuca. O Flamengo está vencedo a série por 2 a 0. Nos outros confrontos, o Ajax vai vencendo o Uniara/Araraquara por 2 a 1 e o Unit/Uberlândia vence o Universo BH/Minas por 2 a 0. Flamengo, Unit, Ajax e Corinthians estão a uma vitória da semifinal.