Basquete: Corinthians pega o Flamengo Corinthians/Mogi e Flamengo fazem, em Mogi das Cruzes, o principal jogo da rodada desta terça-feira do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A partida começa às 19h e terá transmissão ao vivo da SporTV. Os dois times vêm de derrota. O Flamengo, vice-líder, com 13 vitórias em 16 partidas, perdeu para o Paulistano por 73 a 72, domingo, em São Paulo. O Corinthians foi derrotado em casa pelo Londrina por 89 a 88 e saiu do grupo dos oito primeiros colocados, que garantem vaga para os playoffs (agora está em nono). Outros dois jogos, às 20h: o Uniara/Araraquara, sexto colocado com dez vitórias e seis derrotas, recebe o Londrina/TIM. E o COC/Ribeirão Preto, atual campeão brasileiro e terceiro colocado na classificação, tem chance de encostar no líder Uberlândia jogando contra o Ulbra, 12º colocado, no Sul.