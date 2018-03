Basquete: Corinthians vence Casa Branca No comando do time Corinthians/Mogi, Edvar Simões estreou com vitória neste domingo contra o Casa Branca/Liberty Seguros, em Mogi, por 81 a 59, em partida do Campeonato Nacional de Basquete. ?O jogo foi muito bom e, independentemente do resultado, a equipe se comportou muito bem. Acho também que fui pé quente?, disse Simões. O cestinhas da partida foram o armador Alírio, com 20 pontos, seguido por Marquinhos, com 18 pontos, ambos do Corinthians. Com a vitória, a equipe subiu da nona para sétima posição, agora com seis vitórias e sete derrotas ( 19 pontos). ?Nosso primeiro objetivo é se classificar nesta primeira fase entre os oito melhores para depois pensar o que vamos fazer?, explicou Edvar. O Flamengo venceu o ACF Campos/Universo, por 72 a 66, no ginásio da Gávea. Os cestinhas foram Alexandre, do Flamengo e Fransérgio, de Campos, com 18 e 16 pontos, respectivamente. O Flamengo segue na liderança isolada da competição, com 10 vitórias e uma derrota (21 pontos), seguido pelo Unit/Uberlândia, com oito vitórias e uma derrota ( 17 pontos). Em outra partida, o COC/Ribeirão Preto venceu o Universo/BRB, por 91 a 79. O time está na quarta posição, com oito vitórias e três derrotas (19 pontos). ?Foi um grande jogo e o Lula pôde revezar o time todo para nos poupar para partida de terça-feira contra o Boca?, disse o pivô Tiagão, do COC. A equipe de Ribeirão está enfrentando uma maratona de jogos, assim como o Unit/Uberlândia e Universo BH/Minas, porque participa da Liga Sul-Americana. Nesta terça-feira, o COC faz a segunda partida das quartas-de-final, contra o Boca Juniors, em Ribeirão. Na primeira, os brasileiros perderam por 106 a 94.