Basquete: Corinthians vence e vai à semifinal A equipe do Corinthians venceu o Campos por 71 a 65 nesta sexta-feira à noite e se classificou para as semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Na próxima fase, o time paulista vai enfrentar o Uberlândia, fazendo o primeiro jogo em casa. O último classificado para as semifinais sairá do confronto entre o Ajax x Araraquara, marcado para este sábado à noite (20h30) em Araraquara. O vencedor deste confronto pega o Flamengo. O Ajax está em vantagem: 2 a 1.