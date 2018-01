Basquete: Corinthians/Mogi vence a 2ª A segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 foi aberta nesta quarta-feira à noite com a realização de três partidas. O Corinthians/Mogi manteve a invencibilidade na competição ao derrotar o Pinheiros por 90 a 62, em partida realizada no ginásio Municipal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os destaques do Corinthians foram Murilo (21 pontos e 5 assistências) e Dedé (17 pontos). Outra equipe que manteve a sua invencibilidade foi o Habib?s/Fast Color/Casa Branca, que superou a Hebraica/Blue Life, jogando no ginásio Centro Cívico (A Hebraica), em São Paulo, por 75 a 61. Fechando a rodada, o Uniara/Araraquara conseguiu a sua reabilitação ao bater o Conti/AMEA/Assis, 71 a 69, no tempo extra. A partida foi disputada no ginásio Municipal de Assis José Nigro (GEMA), em Assis.