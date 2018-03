Basquete dá show e vence a Argentina A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Argentina por 87 a 66 (46/36) em partida válida pela segunda rodada do Torneio Sul-Americano, que está sendo realizado no Uruguai. Com um jogo consistente - firme na marcação e veloz no contra-ataque - a equipe brasileira não deu chances aos argentinos e ganhou até com certa facilidade. O Brasil lidera o torneio, seguido de Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Alex foi o cestinha do jogo, com 20 pontos. Na preliminar, a Venezuela ganhou do Paraguai por 98 a 66. O time brasileiro volta a quadra nesta quinta-feira para a partida contra o Uruguai. Ainda na fase de classificação, o Brasil irá enfrentar o Chile (sexta) e a Venezuela (sábado). No domingo, os dois primeiros colocados decidem o título, enquanto o terceiro e quarto lugares disputam a medalha de bronze. Nas 39 edições, o Brasil foi campeão 15 vezes, contra 12 dos uruguaios e 10 dos argentinos.