Basquete de Franca chega à semifinal O Marathon/Franca garantiu nesta sexta-feira a última vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Jogando no ginásio da Tijuca, no Rio, a equipe paulista derrotou o Flamengo por 88 a 79 e fechou a série melhor-de-cinco partidas em 3 a 1. O destaque do time vitorioso foi o armador Valtinho, que marcou 23 pontos e ainda deu 9 assistências. Agora, Franca irá enfrentar o Vasco, em outra série melhor-de-cinco, a partir da próxima quinta-feira. O outro finalista sai do confronto entre Ribeirão Preto e Botafogo, que começa na segunda-feira.