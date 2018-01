Basquete de Franca tenta melhorar defesa A derrota para o Corinthians/Mogi (96 a 83) na primeira partida do playoff semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, no domingo, deixou o técnico de Franca, Daniel Wattfy, preocupado com o sistema defensivo de sua equipe. Corrigir essas falhas é a principal tarefa para o jogo desta terça-feira, às 20h30, no ginásio Pedrocão, em Franca - a ESPN Brasil transmite ao vivo. "Temos condições para isso, mas tudo é teórico, já que não temos mais tempo para fazer treinos específicos", afirmou Daniel Wattfy, que fez uma análisa do jogo anterior. "No ataque, tivemos altos e baixos, mas defensivamente estivemos sempre abaixo do que podemos render." Mas o treinador de Franca não perde a confiança. "Por enquanto, quem atua em casa está ganhando e, se continuar assim, estaremos na final", disse Daniel Waffty, lembrando que seu time fará 3 dos 5 jogos possíveis na semifinal.