Basquete de Jundiaí fica sem treinador O técnico Antônio Carlos Barbosa, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, não é mais o técnico da equipe de basquete feminino do Jundiaí. O treinador pediu afastamento do comando da equipe, segundo ele, ?em razão de problemas particulares?. A jogadora Karina - que dirige a equipe - pretende anunciar o nome do novo treinador nesta sexta-feira pela manhã. Barbosa esteve à frente da equipe durante um ano, primeiro em Campinas e depois em Jundiaí. Nesse período, os principais resultados foram o quarto lugar no Paulista 2000 e o título dos 64º Jogos Abertos do Interior. No dia 30 de janeiro, a equipe anunciou o fim da parceria com a Quaker e só não foi extinta porque recebeu o apoio financeiro do técnico Wanderley Luxemburgo.