Basquete de Uberlândia segue invicto Nove vitórias consecutivas e a Unit/Uberlândia ainda é a única equipe invicta no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, o time do Triângulo Mineiro, comandado pelo técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha, derrotou o Vasco por apenas dois pontos ? 83 a 81 (40 a 36) ?, no Rio, para manter a liderança da competição, com 18 pontos. Os cestinhas da partida foram os norte-americanos Charles Byrd, do Vasco, com 36 pontos, e Tony Harris, do Uberlândia, com 24. O recorde de vitórias consecutivas no Nacional é de 14 jogos, do Vasco, de 1999. Igualar ou ultrapassar a marca seria uma façanha, mas Zé Boquinha quer o time concentrado em cada um dos confrontos da competição, que terá 32 partidas na fase de classificação. ?Cada jogo é um jogo. É assim que o time deve pensar, uma vez que o Nacional é um campeonato muito longo.? A equipe de Uberlândia, um projeto criado em 1997 pelo técnico Ary Vidal, que está doente e afastado, foi quinta colocada na temporada brasileira do ano passado. Desta vez, decidiu trocar um time de estrelas por outro com jogadores do mesmo nível e mais opções de revezamento. ?Temos feito muitas trocas para ganhar o jogo no último quarto.? A Universo/Ajax, de Goiânia, outra equipe mantida pelo grupo Salgado Filho ? como a Unit/Uberlândia ?, derrotou, na rodada deste domingo o ACF/Campos por 99 a 92 (55 a 48), com 32 pontos de Rogério. A Universo/Ajax, com 17 pontos (sete vitórias e três derrotas) é vice-líder da competição. Jogando em casa, o COC/Ribeirão Preto ganhou da Ulbra por 101 a 70 (57 a 32). O cestinha foi o ala Renato, do COC, com 28 pontos. A nona rodada termina nesta segunda-feira, às 20 horas, com Pinheiros e Mogi/UBC/D?Avó, no Ginásio do Pinheiros.