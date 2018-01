Basquete: decisão começa na sexta Uberlândia e Rio de Janeiro começam a decidir o título do Nacional Masculino nesta sexta, às 18h15, no Ginásio Miécimo da Silva (RJ). A segunda partida também será no Rio - domingo, às 13 horas. O Uberlândia, atual campeão, só joga em casa dia 24 . Caso sejam necessários, quarto e quinto jogos serão em 26 e 28 de junho.