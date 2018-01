Basquete define semfinalistas A última rodada do Nacional de Basquete Feminino, neste sábado, definirá os jogos da semifinal. Às 17h30, o Paraná enfrenta o Joinville, o Guaru joga com o Brasil Juvenil e às 18 horas (SporTV), o Santo André recebe o Ourinhos. A rodada termina na segunda-feira: Vasco x Jundiaí (21 horas, com SporTV).