Basquete define último semifinalista A quarta e última vaga do playoff semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete pode ser definida neste domingo no confronto entre Londrina/Aguativa e Universo/Ajax. As equipes voltam a se enfrentar, em Londrina, às 15h30 (com transmissão ao vivo do SporTV). Na terceira rodada das quartas-de-final, disputada em melhor-de-cinco partidas, o Ajax venceu o Londrina por 93 a 81 (47 a 36), em Goiânia, e abriu vantagem de 2 a 1 na série. O time do Paraná tem de ganhar dois jogos consecutivos para assegurar a única vaga restante na próxima fase. "Nossa equipe esteve bem nos dois jogos que fez em casa para obter a vantagem. Agora é manter a concentração e a determinação para obter a vaga na semifinal", observou o ala Rogério, do Ajax. Todos os outros playoffs das quartas-de-final foram definidos em três jogos, com a eliminação da Uniara/Araraquara, do Flamengo e Vasco. A fase semifinal do Nacional começa na terça-feira, com COC/Ribeirão Preto e Universo/Minas, às 20h30, em Ribeirão Preto (com SporTV). A segunda e terceira partidas estão marcadas para os dias 22 e 26, em Belo Horizonte. A outra semifinal, entre a Unit/Uberlândia e o vencedor de Ajax e Londrina terá início na sexta-feira (dia 23), em Goiânia ou Londrina. O segundo e o terceiro jogos serão nos dias 25 e 27 em Uberlândia. As datas do playoff decisivo, que define o futuro campeão brasileiro, foram confirmadas para os dias 5, 8, 12, 15 (se necessário) e 19 de junho (se necessário), todos com transmissão ao vivo do SporTV.