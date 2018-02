Basquete: Definidos times do Paulista Feminino 2006 A Federação Paulista de Basquete divulgou nesta quinta-feira que o Campeonato Paulista Feminino terá 14 equipes com o início previsto para 25 de março. A decisão foi tomada em reunião com representantes das equipes com o presidente Antônio Chakmati. O Grupo A terá Ourinhos, Marília, Ponte Preta, Divino Salvador, São Bernardo, LSB/FUPES e Unimep. O Grupo B contará com Catanduva, Bauru, Tênis Clube São José, Suzano, São Caetano, Santo André e Ribeirão Preto.