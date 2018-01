Basquete: dengue adia jogos das finais A epidemia de dengue que assola o estado do Rio mais uma vez atrapalhou o esporte e, agora, adiou nesta quinta-feira os jogos das finais do Campeonato Estadual Feminino de Basquete entre Vasco e ACF. A série melhor-de-cinco que estava prevista para começar no dia 17, domingo, deve acontecer somente dia 22. Depois de infectar algumas jogadoras do Vasco, no final de janeiro, a doença contaminou as atletas do ACF/Prefeitura de Campos. Segundo o departamento médico da equipe de Campos, seis atletas foram infectadas, dentre elas a pivô Mariel e a ala/pivô Iris, e outras estão sob suspeita, como a ala/armadora Aninha, a armadora Ednéia, a pivô Gleise e a ala Isabelli. "Ainda estamos no aguardo do resultado do exame de sangue de quatro jogadoras mas não temos dúvidas de que elas estão com a doença. Todas estão com sintomas de dengue", disse a auxiliar-técnica do ACF, Rosinéia Pereira da Silva, a Néia. "O caso mais grave é o da Mariel, que está totalmente sem condições de treino." Por causa do problema, a Federação de Basquetebol do Rio de Janeiro (Fberj) adiou a primeira partida das finais.