Basquete do Brasil arrasa o Senegal O Senegal não foi adversário à altura para a seleção brasileira feminina de basquete, neste domingo, pela segunda rodada do 14º Campeonato Mundial da China, em Taicang, pelo Grupo A. A diferença em favor do Brasil foi de 41 pontos: 93 a 52 (47 a 23). Helen foi a cestinha, com 17 pontos. Na preliminar, a China, que perdeu para o Brasil na estréia, derrotou a Iugoslávia por 72 a 65. Nesta segunda-feira, o Brasil enfrenta a Iugoslávia, às 10h30 (de Brasília), com ESPN Brasil, pelo primeiro lugar do grupo. Três equipes passam à próxima fase, levando os resultados. "Sem desprezar o Senegal a partida serviu como um treino para o jogo contra a Iugoslávia", resumiu a pivô Alessandra, que marcou 16 pontos. Helen apontou como vantagem o fato de a fragilidade da adversária ter permitido ao técnico Antônio Carlos Barbosa fazer o revezamento entre titulares e reservas. "Todas atuaram e, com isso, ganham ritmo de jogo. Somos um grupo de 11 jogadoras (Micaela sofreu uma contusão e está fora). É fundamental que todas estejam em condições de entrar a qualquer momento." A armadora observou que o objetivo da seleção é ser primeira no grupo vencendo as iugoslavas, quarta colocada no Europeu, que define como "adversária difícil" - equipe de atletas altas e que precisa vencer para se recuperar da derrota para as chinesas. "É uma equipe com talentos individuais e com a derrota para a China virão com tudo. Temos que comandar o jogo desde o início para evitar surpresa", observa Alessandra. Brasil e Iugoslávia se enfrentaram duas vezes em Mundiais e as brasileiras venceram (em 1964 e em 1983). O técnico Miroslav Popov, da Iugoslávia, cita Janeth, Helen e Alessandra, ao falar dos excelentes valores individuais do Brasil, mas avisa que sua equipe pode vencer se não cometer "tantos erros como contra a China." Outros jogos deste domingo: Argentina 53 x 85 Austrália e Espanha 100 x 63 Japão (Grupo A); Rússia 97 x 61 Lituânia e Taipé 39 x 80 Estados Unidos (Grupo C); Cuba 71 x 78 Coréia e Tunísia 35 x 131 França (Grupo D).