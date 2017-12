Basquete do Brasil bate Uruguai Com boas atuações dos jogadores que atuam na NBA, Nenê e Leandrinho, a seleção brasileira masculina de basquete venceu o segundo amistoso com o Uruguai, por 111 a 93, no ginásio do Tijuca. O cestinha da partida foi o uruguaio Luis Silveira, assinalando 22 pontos, enquanto Leandrinho anotou 19. Agora, o time comandado pelo técnico Aluísio Ferreira, o Lula, aguarda sua estréia no Torneio Pré-Olímpico contra os Estados Unidos, dia 20, em Porto Rico. ?Os dois jogos serviram para dar ritmo aos três jogadores (Nenê, Leandrinho e Luis Fernando) que chegaram depois do Pan?, disse Lula. ?Mas o melhor de tudo foi a torcida. É bom reviver este amor pelo basquete com os torcedores lotando o estádio.? O público na partida de ontem foi de 4.224 pagantes. O time que iniciou o jogo com o Uruguai é o considerado titular pelo técnico Lula: Marcelinho, Valtinho, Guilherme, Anderson Varejão e Nenê. Este último entrou no lugar de Tiago Splitter. Aliás, o jovem pivô deixou a quadra machucado no segundo quarto, mas segundo os médicos ele não preocupa e somente foi poupado para a estréia no Pré-Olímpico. A partida ficou equilibrada até o final do segundo quarto. A seleção brasileira acertava muitos arremessos de três pontos, mas pecava na defesa, chegando a irritar Lula. O Uruguai conquistava mais rebotes, evitando que o Brasil aumentasse a diferença no placar. Tanto que o primeiro quarto terminou empatado (29 a 29) e o segundo, com oito pontos a mais para os brasileiros (53 a 45). No terceiro quarto, o Brasil voltou melhor na defesa e o ataque continuava a pontuar regularmente. Nenê dava show com suas enterradas, animando os torcedores. A seleção começou a aumentar a diferença no marcador e a partida foi ficando mais fácil. Tanto que o armador Valtinho chegou a dar um ótimo passe para a ponte aérea de Anderson Varejão. Em seguida, Nenê deu um lindo toco no pivô Owens, com quem tinha se desentendido. O quarto final foi tranqüilo para o Brasil, que somente administrou a vantagem imposta. Ao Uruguai restava tentar uma reação, mas a esta altura a diferença chegara a 20 pontos. Leandrinho comandou a seleção nesta etapa, demonstrando que pode ser titular.