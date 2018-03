Basquete do Brasil busca vaga no Pan Após duas etapas de treinamentos, em Ribeirão Preto e Uberlândia, e três amistosos contra a Venezuela, a seleção brasileira masculina de basquete viaja neste sábado à tarde, para o Uruguai, onde disputa o Campeonato Sul-americano. O principal adversário será a Argentina, que terá apenas dois vice-campeões mundiais no elenco, mas ainda assim é time forte e favorito ao título. O Uruguai, com um grupo jovem, também quer retornar aos bons tempos. A Venezuela é a quarta força e está em fase de renovação, não esperando resultados imediatos. "A Argentina levará um bom time, sim, o Uruguai tem a base da Copa América de 2002 e a Venezuela sempre dá trabalho, mas não a ponto de ganhar o título", comenta o técnico Aluísio Ferreira. Os outros dois adversários, a partir de terça-feira (22), serão Chile e Paraguai, que não devem dar muito trabalho aos favoritos. O primeiro adversário do Brasil será o mais fraco da disputa, o Paraguai, às 18h30 de terça-feira (22), com transmissão pelo SporTV - a emissora mostrará os jogos da seleção, sempre no mesmo horário. No dia seguinte, a equipe brasileira pega a Argentina e na quinta-feira enfrenta os uruguaios. O Chile será o adversário de sexta-feira (25) e a Venezuela na última rodada da fase de classificação, no sábado (26). Os dois melhores colocados garantirão as vagas para a decisão, no domingo (27). Os três primeiros colocados classificam-se para os Jogos Pan-americanos de São Domingos, no início de agosto, e os quatro primeiros terão vaga assegurada no Pré-Olímpico de Porto Rico, no final de agosto. Lula já tem um time-base definido para começar o Sul-americano: Valtinho, Marcelinho, Guilherme, Tiago Spliter e Tiagão. Porém, Marcelinho só começa a competição se não sentir mais dores no ombro direito. O pivô Anderson Varejão, se for inscrito, poderá ocupar a vaga de Tiagão. Se isso ocorrer, Murilo ficará com o grupo, mas não estará entre os 12 inscritos. Uma seleção B disputaria alguns amistosos na China, no início de agosto, para aumentar a experiência internacional dos novatos, mas a excursão foi cancelada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Amistosos no México também haviam sido cancelados no início de julho.