Basquete do Brasil começa os treinos A seleção brasileira masculina de basquete iniciou nesta terça-feira, no Rio, os treinos para a temporada internacional. Durante duas horas, o técnico Hélio Rubens Garcia procurou trabalhar a parte tática e começou a estruturar a equipe para os dois torneios no México, que serão realizados de 1 a 3 e de 4 a 6 de julho. O grupo vai tentar o bicampeonato sul-americano a partir do dia 20, em Valdívia, no Chile.