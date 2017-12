Basquete do Brasil conquista torneio A seleção brasileira feminina de basquete ganhou neste domingo de Israel, por 77 a 40 (39 a 21), e, invicta, conquistou o título do Torneio Internacional de Noginski, na Rússia. A pivô Alessandra, com 14 pontos, foi a cestinha do jogo. A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira para a Espanha, onde a partir de quinta disputa torneio contra as seleções da Sérvia e Montenegro, Espanha e Ucrânia.