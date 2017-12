Basquete do Brasil derrota os EUA A seleção brasileira masculina de basquete começou muito bem sua campanha para obter a classificação para o Mundial de 2002, em Indianápolis. Nesta quinta-feira à noite, na Argentina, pela estréia na Copa América, que vale vaga para a competição, o Brasil derrotou os Estados Unidos, que jogaram com uma equipe de juniores, por 116 a 78. Em outros jogos desta quinta-feira, pelo grupo A, o Canadá bateu as Ilhas Virgens por 108 a 97 e Porto Rico passou pelo Panamá por 117 a 80. O destaque do Brasil na estréia foi o ala/armador Marcelinho, que foi o principal responsável pelo placar dilatado de 39 a 16 no primeiro quarto, convertendo vários arremessos de três pontos. No segundo período, outro jogador que chamou a atenção foi Nenê, a revelação brasileira da temporada passada, que entrou em quadra e mostrou personalidade diante os norte-americanos. Nesta sexta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), o time brasileiro joga contra a Venezuela, pela segunda rodada da Copa América. O Brasil venceu três dos quatro últimos confrontos com os venezuelanos: na Copa América do Uruguai, em 1997 (88 a 79), nos Sul-Americanos de Bahia Blanca, em 1999 (91 a 86), e de Valdivia, no mês passado (75 a 69). A única derrota foi no Pré-Olímpico de Porto Rico, em 1999 (91 a 68). Na primeira fase do torneio, o Brasil ainda enfrenta o Uruguai, no sábado. Depois, descansa no domingo e, na segunda-feira, joga contra a Argentina. Os cinco primeiros na Copa América, além dos Estados Unidos (país sede), asseguram vaga para a 14ª edição do Mundial de Indianápolis, em 2002. O ala-armador Marcelinho, recém-transferido para o Fluminense, observou que a partida com os venezuelanos é muito importante para o Brasil - a vitória será fundamental para assegurar a classificação dentro do grupo B. Segundo o jogador, são seleções que conhecem bem o estilo de jogo do adversário. "A Venezuela tem bons arremessadores, como o Victor Dias, difícil de ser marcado. Mas é um time que só se preocupa em atacar. Assim, se fizermos uma defesa forte, recuperando a bola, podemos conseguir muitos pontos de contra-ataque", disse ele. O ala Vanderlei também destaca o talento de Victor Dias no ataque e a necessidade de trabalhar para fazer uma marcação forte nesse jogador. "Se conseguirmos impedir os arremessos do Victor, anularemos bem a equipe da Venezuela." O experiente pivô venezuelano Carl Herrera lembra que o Brasil fez uma renovação com qualidade técnica. "São jogadores jovens, talentosos e altos. Mas ainda pecam pela falta de experiência."