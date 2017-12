Basquete do Brasil disputa a final Depois de vencer Porto Rico por 98 a 94, a seleção brasileira de basquete masculino decide neste domingo, às 22 horas (horário de Brasília), o título da Copa América. O adversário do Brasil será a Argentina, que derrotou o Canadá na outra semifinal, por 97 a 76. Além da possibilidade de ser campeão, o time brasileiro já alcançou seu principal objetivo nesta Copa América, que era classificatória para o Mundial de Indianápolis, do ano que vem. Cinco países conseguiram vaga: Argentina, Porto Rico, Brasil, Canadá e Venezuela. Com a decisão entre brasileiros e argentinos, a Copa América terá um campeão inédito. Nas três edições anteriores do torneio, o título ficou nas mãos dos Estados Unidos (93 e 97) e Porto Rico (89).