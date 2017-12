Basquete do Brasil perde do Panamá Com uma derrota nesta terça-feira, a segunda em cinco jogos, a seleção brasileira masculina de basquete iniciou a segunda fase da Copa América de Neuquén, Argentina, mostrando que ainda sofre com o processo de renovação. O jovem time do técnico Hélio Rubens Garcia mostrou irregularidade e perdeu para o Panamá por 102 a 94. O Panamá, que chegou à essa fase da Copa América como terceiro colocado do Grupo A, ganhou o jogo no segundo tempo, conseguindo uma inesperada vitória inesperada sobre o Brasil, que tinha sido segundo da chave B. A Copa América é classificatória para o Mundial de Indianápolis, em 2002. Os cinco primeiros no torneio, com exceção dos Estados Unidos (tem vaga assegurada por ser país sede), garantem vaga. Contra o Panamá, o time brasileiro somou a sua segunda derrota consecutiva no torneio. No último jogo da fase de classificação, na madrugada desta terça-feira, o Brasil protagonizou, contra a Argentina, uma das partidas mais emocionantes do torneio, mas acabou derrotado. Depois de estar perdendo por 28 pontos, a seleção brasileira fez um ótimo segundo tempo e levou o jogo ao empate por 94 a 94. Na prorrogação, perdeu por 108 a 98. Esta foi a 14ª derrota do Brasil em 20 confrontos contra a Argentina, desde 1997. O Brasil vai tentar recuperar-se nesta quarta-feira (às 16 horas, de Brasília), quando enfrenta as Ilhas Virgens, um time contra o qual não tem tradição de confrontos. Os três principais jogadores adversários são o armador Oliver Taylor, o ala Jameel Heywood, que é um dos cestinhas da competição, e o pivô Jaja Richards, que já atuou por equipes brasileiras, como Franca e Botafogo. Completam a rodada desta quarta-feira: Uruguai x Canadá, Venezuela x Porto Rico e Argentina x Panamá. As equipes que obtiverem as quatro primeiras posições, na soma de pontos das duas fases, farão os jogos semifinais. Os vencedores decidem a medalha de ouro, no domingo. Na quinta-feira, o Brasil enfrentará Porto Rico e, na sexta, joga com o Canadá.