Basquete do Brasil perde e se complica Depois de estrear com derrota na segunda fase do Pré-Olímpico (perdeu para a Argentina), a seleção brasileira de basquete masculino voltou a perder nesta madrugada de quarta-feira. A equipe do técnico Lula foi superada pelo Canadá por 101 a 97 e complicou suas chances de classificação às semifinais do torneio, que dá três vagas para a Olimpíada de Atenas/2004. No outro jogo da rodada, Porto Rico bateu a República Dominicana por 94 a 61. A seleção brasileira masculina de basquete retorna à quadra contra Porto Rico nesta quarta-feira, às 20h30 (ao vivo pela SporTV).