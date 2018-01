Basquete do Brasil perde para os EUA A seleção brasileira de basquete masculino foi derrotada hoje pelos americanos na prorrogação, por 106 a 98, em partida válida pelas semifinais do Goodwill Games, em Brisbane, na Austrália. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 90 a 90. A equipe do técnico Hélio Rubens lutou muito, mas não conseguiu segurar a forte seleção americana, que conta com alguns astros da NBA, como Andre Miller, do Cleveland. O jogador Baron Davis, do Charlotte, disse que a equipe americana subestimou os brasileiros. ?Começamos o jogo em ritmo lento e não acreditamos na força do adversário.? Os americanos enfrentam na final, domingo, a seleção da Argentina, atual campeã sulamericana e o Brasil disputa a medalha de bronze com a anfitriã, a Austrália.