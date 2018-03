Basquete do Brasil reinicia treinos A seleção brasileira feminina de basquete reinicia nesta segunda-feira a sua preparação para o Mundial, no Centro de Treinamento do COC, em Ribeirão Preto. Será a segunda fase de trabalho para a competição, que será de 14 a 25 de setembro, na China. Das 23 jogadoras convocadas pelo técnico Antônio Carlos Barbosa, nove não estarão com o grupo: Adrianinha, Cintia Tuiú, Claudinha, Erika, Helen, Iziane, Janeth e Kelly, que estão na WNBA; e Alessandra, que está jogando na Coréia do Sul. No grupo B do Mundial, o Brasil jogará na cidade de Taicang e terá China, Senegal e Iugoslávia como adversários na primeira fase.