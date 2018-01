Basquete do Brasil tenta ir à final O Brasil e a Austrália vão disputar nesta segunda-feira, às 7h15 (horário de Brasília), uma das vagas para a decisão da Copa das Quatro Nações de Basquete Feminino. A competição, que está sendo disputada na Austrália, é encarada como preparação para o Campeonato Mundial, que começa sábado, na China. Os Estados Unidos, já classificados para a final, enfrentam a França na preliminar. "Com certeza, a Austrália vem com tudo para uma revanche depois da derrota no amistoso da semana passada, em Newcastle, quando vencemos por 72 a 71", afirmou o técnico da seleção brasileira, Antônio Carlos Barbosa. Apesar de buscar o bom resultado no torneio, o treinador disse estar mais preocupado com a preparação para o Mundial. "Mas o mais importante é aprimorarmos o padrão de jogo porque o nosso objetivo é o Mundial."