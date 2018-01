Basquete do Brasil terá 3 representantes A Confederação Sul-Americana de Basquete confirmou os 16 clubes para a disputa da 9.ª Liga Sul-Americana Masculina de Clubes, de fevereiro a abril. O Brasil será representado pelos três primeiros colocados no Nacional de 2004: Unitri/Uberlândia (Grupo D, sede em Caracas), Flamengo/Petrobrás (Grupo C, sede em Córdoba) e Universo/Ajax (Grupo A, sede em Goiânia).