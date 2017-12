Basquete do Brasil toma virada no final A seleção brasileira fez um ótimo jogo, mas acabou derrotada pelos Estados Unidos nos instantes finais da partida disputada nesta quinta-feira, válida pela segunda rodada da fase de classificação da Copa América de Basquete Masculino, em Santo Domingo, na República Dominicana. A seis segundos do final, o Brasil tinha um ponto na frente, só que último ataque, os americanos conseguiram uma falta e, em três arremessos livres convertidos por Lynn Greer, abriram a vantagem que assegurou a vitória. O placar terminou com 96 a 94 para os americanos. Esta foi a primeira derrota do Brasil na competição. Na estréia, o time de Lula Ferreira venceu a Venezuela por 111 a 88. O time volta à quadra amanhã (26) para enfrentar o Panamá. Os EUA lideram o grupo com duas vitórias consecutivas. Além da decepção pela derrota, a delegação brasileira foi preocupada para os vestiários. O pivô Anderson Varejão sentiu uma contusão no ombro direito e pode desfalcar o time no jogo desta sexta-feira. Varejão - que joga nos Cavaliers, de Cleveland, na NBA - é uma das principais peças do time brasileiro. Nesta fase, os times jogam entre sí no grupo. Os quatro primeiros passam à fase seguinte, quando haverá choque entre os grupos. Os quatro primeiros se classificam para o Mundial do Japão do ano que vem. A equipe brasileira tenta na Copa América se redimir de uma série de fracassos no cenário internacional. O time ficou fora dos dois últimos Jogos Olímpicos (Sydney/2000 e Atenas/2004). No último Mundial, em Indianápolis/2002, o Brasil não passou das semifinais e no Pré-Olímpico de Porto Rico/2004, foi apenas sétimo.