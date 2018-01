Basquete do Brasil vence Austrália A seleção brasileira feminina de basquete se recuperou no Mundial que está sendo realizado na China e nesta sexta-feira derrotou a Austrália por 75 a 74. Com a vitória, a equipe brasileira encerrou a segunda fase do Mundial em primeiro lugar no grupo E. O time volta à quadra na segunda-feira, às 2h, para a partida contra a Coréia do Sul, já pelas quartas-de-final do torneio. A Coréia garantiu sua classificação ao vencer a Lituânia por 76 a 70. Se passar à próxima fase, o Brasil volta a jogar no horário das 8h30.