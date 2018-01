Basquete do Brasil vence na Espanha A seleção brasileira feminina de basquete estreou com uma boa vitória no Torneio Internacional de Cáceres, na Espanha. Nesta quinta-feira, o Brasil ganhou da Sérvia e Montenegro por 74 a 56, com 13 pontos da cestinha Kelly. O Brasil volta a jogar nesta sexta-feira, contra a Espanha. O torneio em Cáceres serve de preparação para o Pré-Olímpico, que acontece de 17 a 21 de setembro, no México. ?Realizamos um excelente primeiro tempo, que acabou sendo decisivo para o resultado final. Por isso, a diferença de 20 pontos ao final do primeiro tempo. Na etapa final, o time desconcentrou um pouco e houve uma queda natural, mas nada que comprometesse nossa vitória?, analisou o técnico Antonio Carlos Barbosa.