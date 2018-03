Basquete do Brasil vence na estréia A seleção brasileira de basquete masculino estreou com vitória no Torneio de Istambul, na Turquia, que serve de preparação para o Mundial de Indianápolis (EUA), a partir do dia 29 de agosto. Desfalcado de seus dois principais pivôs - Nenê, ainda não liberado pelo Denver Nuggets, e Anderson Varejão, contundido -, o Brasil precisou da prorrogação para vencer Angola por 77 a 72, depois do empate em 70 no tempo normal. O próximo jogo do Brasil será contra a China, nesta quinta-feira, às 8h45 (horário de Brasília). Na sexta, a seleção enfrenta a Turquia no último jogo da primeira fase. Hoje, os turcos ganharam dos chineses por 78 a 63 e lideram junto com os brasileiros. Os dois primeiros colocados garantem vaga nas semifinais, que serão disputadas sábado. Na outra chave, o Canadá derrotou a Bulgária por 97 a 72. No jogo desta quarta-feira, o destaque brasileiro foi o ala Guilherme, que marcou 22 pontos e pegou 13 rebotes. O técnico Hélio Rubens ainda usou Helinho, Vanderlei , Rogério, Sandro Varejão (os quatro titulares junto com Guilherme), Marcelinho, Renato, Michel, Leandrinho e Alex. "Embora o jogo tenha sido equilibrado, não deixamos de buscar a vitória. Erramos coisas básicas, com muitas bolas perdidas, mas ainda estamos pegando ritmo de jogo e vamos acertar aos poucos", afirmou o pivô Sandro Varejão. Além da vitória na estréia, a delegação brasileira recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O pivô Nenê foi liberado pelo Denver Nuggets, sua equipe na NBA, e se juntará à seleção no dia 17, a tempo de fazer a preparação final para o Mundial de Indianápolis.