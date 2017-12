Basquete do Brasil vence o Canadá A seleção brasileira masculina de basquete fez um bom jogo e venceu o Canadá com facilidade, por 100 a 77, na manhã deste sábado em Brasília, na série de amistosos de preparação para a Copa América, na República Dominicana, marcada para o final deste mês. Com as presenças de jogadores que atuam no exterior - casos de Leandrinho, Anderson Varejão e Tiago Spliter, entre outros, a equipe brasileira mostrou força. Dominou a partida durante praticamente todo o tempo e mostrou potencial. A Copa América será disputada no período de 24 de agosto a 4 de setembro e vai definir os quatro representantes do continente para o Mundial do Japão, em 2006. Brasil e Canadá haviam se enfrentado pela última vez no Torneio Pré-Olímpico de Porto Rico-2003, quando os canadenses venceram por 101 a 97. Na semana que vem, a seleção brasileira vai participar da Copa Internacional Eletrobrás em Belo Horizonte. Além do Brasil, o torneio vai reunir as seleções do Canadá, Estados Unidos e Argentina. Até a estréia na Copa América, a equipe brasileira disputa ainda mais dois amistoso contra os Estados Unidos - dias 14 e 16 de agosto, respectivamente em São Paulo e Santa Catarina. ?Estes amistosos são muito importantes para dar ritmo aos jogadores?, diz o técnico Lula Ferreira.