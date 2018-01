Basquete do Brasil volta a jogar hoje Depois de ganhar do Chile por 95 a 49, domingo à noite, na estréia do Campeonato Sul-Americano Feminino de Basquete, a seleção brasileira volta a jogar nesta segunda-feira. O adversário será a Venezuela, a partir das 19h30 (horário de Brasília), na cidade de Lojas, no Equador.