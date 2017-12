Basquete do Corinthians vence o COC Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, os destaques da rodada com dois clássicos foram Franca e Corinthians. A tradicional equipe do interior conseguiu bater a Uniara/Araraquara em casa, pela manhã 96 a 90. À noite, em Mogi das Cruzes, a UMC/Corinthians passou pelo COC/Ribeirão Preto, tricampeão paulista que tenta seu segundo título brasileiro. ?Foi a vitória da confirmação que esta equipe tem muito a apresentar. Foi uma mostra do que o Corinthians pode fazer. O time jogou com determinação, com vontade, alegria e garra. O importante é que os jogadores estão acreditando. A tendência é que o conjunto cresça cada vez mais?, disse o técnico Carão, do time de Mogi. Jogando em seu ginásio na capital, a Unifmu/Paulistano venceu a Tim/Londrina por apenas um ponto: 94 a 93. À tarde, a Universo/BH passou pela ?xará? Universo/Ajax de Goiás também por placar apertado: 75 a 72. No Rio de Janeiro, Campos recebeu a gaúcha Ulbra e venceu por 87 a 78. Em Mogi das Cruzes, a UMC/Corinthians fechou 105 a 81 sobre o COC/Ribeirão Preto. Também jogaram neste domingo à noite Liberty Seguros/Casabranca e Unit/Uberlândia. A Petrobrás/Flamengo conseguiu chegar à liderança isolada do Nacional no sábado, depois de vencer suas quatro primeiras partidas ? na Gávea, conseguiu fechar 103 a 86 sobre a Adeblu/Blumenau. Nesta segunda, o Flamengo, também em seu ginásio, enfrenta a Universo/BRB, do Distrito Federal, às 19h30. Espera-se um jogo equilibrado, pois em quatro a equipe de Brasília ganhou três e perdeu apenas um. Sua última vitória foi contra o Universo-BH, em Belo Horizonte. O ala Alexey, de Brasília, comentou: ?Estamos muito motivados. Mas sabemos que não será fácil, pois o Flamengo não está invicto à toa.