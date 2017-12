Basquete do Panamá embola disputa O Panamá embolou ainda mais a corrida pela classificação para o mundial de basquete masculino ao vencer nesta quinta-feira o Uruguai por 101 a 74, pela segunda fase da Copa América de Neuquén (sul da Argentina). Com a vitória, a equipe passa a dividir as primeiras colocações com nove pontos e entra na briga por uma das cinco vagas para o Mundial de Indianápolis/2002 com Brasil e Venezuela. Argentina e Porto Rico já estão classificados.