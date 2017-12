Basquete do Vasco estréia com vitória A equipe feminina de basquete do Vasco estreou com vitória nesta quinta-feira na Liga Sul-Americana. O time carioca derrotou o Regatas Lima, do Peru, por 90 a 47, pelo Grupo A do torneio. A jogadora Micaela Jacintho foi a cestinha da partida com 26 pontos. Estão ainda no grupo o Cruz Blanca, do Equador, o Sport Uruguay e o Diosas de Yaracuy, da Venezuela.